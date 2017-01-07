حبس عاطل 4 أيام بعد ضبطه بـ15 كيلو بانجو وبندقية آلى بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

قررت نيابة جنوب البحر الأحمر، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بـ 15 كيلو من نبات البانجو المخدر وبندقية آلية.

كان تلقى اللواء توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد رامى الجندى رئيس مباحث قسم شرطة مرسى علم، يفيد تمكن النقيبين إسلام ياسين طارق عصام معاونى مباحث القسم، من ضبط المدعو إبراهيم محمد مصطفى أحمد 45 سنة، و مقيم الرديسية بحرى - إدفو - أسوان بحوزته عدد 6 لفافات ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر تزن حوالى 15 كجم.

كما تم ضبط بندقية آلية عيار ٧.٦٢ * ٣٩ مم ذات دبشك معدنى منطوى تحمل أرقام { ٠٧٢٢٦٦} و خزينة بها عدد 18 طلقة من ذات العيار، و كذا عدد 60 قرصا من عقار التامول المخدر و مبلغ مالى قدره 6500 جنيه.

وتبين اتهامه فى القضية رقم ٢٩٧٣/٢٠٠٤ جنايات مركز إدفو - أسوان " زراعة مواد مخدره " وكذا القضية رقم ١٣٦٩١\٢٠١٣ جنايات مركز إدفو - أسوان " اتجار مخدرات - سلاح نارى " تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.