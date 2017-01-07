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حظك اليوم برج السرطان ليوم الأحد 8 يناير 2017

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حظك اليوم برج السرطان ليوم الأحد 8 يناير 2017 حظك اليوم برج السرطان ليوم الأحد 8 يناير 2017

مهنياً: تشعر بالاطمئنان، وقد تتمتع بجو مريح وأخبار حلوة تتعلّق بعمل أو بمهمة، تطمئن الى حسن خياراتك الماضية ويطرأ ما يؤكّد لك ذلك

عاطفياً: تشعر بنفسك جذاباً وفي أفضل حالاتك، وكأنك خضعت لعملية تغيير شاملة

صحياً: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم لكنك تعيش حالة من الإثارة الفكرية والعصبية لتحمسك الشديد لأمر عاطفي أو مهني

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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