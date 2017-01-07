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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأحد 8 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأحد 8 يناير 2017 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأحد 8 يناير 2017

مهنياً: إفتح أذنيك وعينيك للاطّلاع على جديد يخصّ اعمالك، فقد تخوض تجارب استثنائية،
فالكواكب معاكسة بمجملها، وقد تخلق توتّرًا في الاجواء وجفاءً وتتسبّب في عدم التجاوب على كل الصعد

عاطفياً: حياتك العاطفية تكون من المواضيع الرائدة، فأن تعمق كثيراً الروابط الموجودة أصلاً وتسعى إلى إقامة علاقات أقوى وأثبت

صحياً: انتبه لسلامتك وامنك وعالج مواضيعك بهدوء، ولا تنفعل أمام أبسط الأمور

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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