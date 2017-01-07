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حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 8 يناير 2017

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حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 8 يناير 2017 حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 8 يناير 2017

برج الثور

مهنياً: قد تسمع أخباراً تحزنك كثيراً. العلاقات عدائية نوعاً ما بينك وبين الزملاء في المهنة

عاطفياً: المفاجآت هي سيدة الموقف في حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيراً إلى قصة حب حقيقية

صحياً: قد تشعر ببعض الآلام العابرة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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