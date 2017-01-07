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عبد المجيد: الحكومات المصرية لم تأت برؤية واضحة منذ 60 عاما

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عبد المجيد: الحكومات المصرية لم تأت برؤية واضحة منذ 60 عاما عبد المجيد: الحكومات المصرية لم تأت برؤية واضحة منذ 60 عاما

مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور وحيد عبد المجيد

طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور وحيد عبد المجيد، بتقليص عدد الوزارات في المصرية الحالية برئاسة شريف إسماعيل، قائلا إنه لم تأت أية حكومة في برؤية واضحة منذ 60 عاما.

وأوضح عبد المجيد في لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن هناك مشكلة منهجية في تشكيل الحكومات في مصر، وأن الوزير هو منصب سياسي يجب عليه العمل في إطار رؤية سياسية موحدة.

ورأى عبد المجيد أن برنامج الحكومة عبارة عن خطة مشروعات فقط، وأن التعديل الوزاري يكون لامتصاص غضب الجماهير من سياسات حكومية.

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