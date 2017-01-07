مرتضى منصور لـ"باسم مرسى": "عقابك سيكون شديدا ومحدش كان عارفك"

كتب عمرو جاب الله

وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رسالة شديدة اللهجة لباسم مرسى مهاجم الفريق بعد غيابه عن تدريبات اليوم قائلاً: "باسم مرسى تغيب عن المران ولم يعتذر، وعقابه هيكون شديد"، لافتًا إلى أنه ""يماطل فى التجديد ولو طلب الرحيل الآن أو رحل فى نهاية الموسم أهلاً به".

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات عبر الموقع الرسمى موجهًا رسائله لباسم مرسى قائلاً: "عاوز تكمل مدة العقد بأدب شديد أهلا بيك، لا ترغب أهلا بيك أيضًا، أنت من حاربت للعب فى الزمالك ولا أحد كان يعرفك ولك حدوتة هتتحسم اليوم وأنت الخسران".

وقال مرتضى منصور لباسم مرسى، أنت من بدأت التمرد ومصيرك لن يكون جيدًا قائلاً: "فين أجيال الزمالك حمادة إمام وحازم إمام ونادى الزمالك يا باسم أكبر منك 100 مرة ومصيرك مش هيبقى كويس ومش هنسامح.. عندك عرض صينى كوبياتى تايوانى أو معندكش لو عاوز متجيش تانى أهلا بيك".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته أن الزمالك ضم باسم مرسى ولا أحد كان يعرفه على مسئولية إسماعيل يوسف مدير الكرة، قائلاً: "اللى مفرحنى فى الجهاز أن كلهم بيحبوا بعض ولاعيبه حريفة".