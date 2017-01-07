"تضامن دمياط": ننتظر رد "الجمعيات الأهلية" لإجراء انتخابات "الهلال الأحمر"

دمياط - عبده عبد البارى

قال حسام عبد الغفار مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، إن هناك خطأ فى إجراءات انتخابات جمعية الهلال الأحمر المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2016، بسبب مشاركة أشخاص لا يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية، مؤكدًا أن مجلس الإدارة لم يقبل عضويتهم طبقا للمادة 27 بند 6 من لائحة النظام الأساسى للجمعية فضلا عن عدم استلام بعض الأعضاء وهم من لم يرسل لهم خطابات بالبريد، لعدم استلامهم خطابات الدعوة شخصيا، طبقا للمادة 68 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.

وأكد عبد الغفار، لـ"اليوم السابع"، على أن المديرية خاطبت الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بشان خطأ فى الإجراءات، مشيرا إلى أن المديرية فى انتظار رد الجمعيات الأهلية وعرضه على محافظ دمياط قبل إصدار قرار نهائى ببطلان الانتخابات والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وقال محمود الطبلاوى، أحد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الجمعية وأحد مقدمى الطعون، إن مديرية التضامن الاجتماعى شكلت لجنة بالقرار الإدارى رقم 242 لسنة 2016، لبحث مدى صحة انعقاد الجمعية العمومية، موضحًا أن اللجنة انتهت إلى أن انعقاد الجمعية العمومية باطلة للأسباب سالفة الذكر.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بدمياط، برئاسة الدكتور سيد العزبى ومنصف فايد المحامى وسامية الدلال فوز كلا من محمد حلمى درة، محمد السعيد شبانة، سامى هندام، حسام الدين أبو حشيش، ناجح عبد العال، صلاح مصباح، الأمير الهلالى، حاتم البياع، أحمد محمود عوض، عبد الرحمن سليمان، أحمد زهران.

وأدلى 105 من أعضاء الجمعية بأصواتهم فى انتخابات مجلس إدارة الهلال الأحمر، والتى أجريت لاختيار 11 عضوا، يمثلون مجلس الإدارة الجديد، وتنافس فيها 20 مرشحا هم: " محمد حلمى درة، محمد السعيد شبانة، سامى هندام، مها البسيونى، إبراهيم الحداد، محمود الطبلاوى، بلال شتيوى، محمد فتحى كشك، محمد المحمدى عيسى، حسام الدين ابو حشيش، ناجح عبد العال، صلاح مصباح، الأمير الهلالى، حاتم البياع، أحمد محمود عوض، هانى العدل أبو جلاله، عبد الرحمن سليمان، أحمد زهران، على الموجى، عواطف الفار".

الطعن