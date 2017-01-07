تكريم النائبة سحر صدقى ضمن أكثر 200 شخصية مؤثرة عربياً

كرمت أحدى المؤسسات العاملة فى مجال المجتمع المدنى النائبة البرلمانية سحر صدقى عضو مجلس النواب ضمن أكثر 200 شخصية عربية مؤثرة.

وقالت النائبة سحر صدقى فى بيان صحفى لها أن حضورها لهذا التكريم ، يأتى ضمن إهتمامها ورغبتها فى المشاركة فى المنتديات والمهرجانات والمؤتمرات التى تدعوا لعودة السياحة، خاصة و أنه التكريم حضره العديد من الجنسيات العربية منها الإماراتية والكويتية والسودانية واليمنية ، وبعض القادة الشباب على مستوى الوطن العربى.

و أوضحت أنها تلقت دعوة لمؤتمر سفراء الشباب والمرأة العرب ، والشخصيات الأفضل بمصر والوطن العربى لعام 2016 ، والذى أقيم فى مدينة الأقصر ، مؤكدة فى الوقت نفسه أن ذلك جاء لإستكمال مسيرة الترويج السياحى لمصر على مستوى الوطن العربى وليعطى رسالة قوية للخارج أن مصر بلد الأمن والأمان .

و أشارت أن تنظيم اى منتدى أو تكريم أو مؤتمر عربى وعالمى فى مصر يعطى دلالات واضحة بمدى الامن الذى تعيشه البلاد حالياً ، و أن مصر ستهزم المتربصين بها .