أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 .. ربع نهائي دوري ابطال اوربا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حول العالم فى 24 ساعة -
القوى الدولية تدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد واللجوء للحوار السياسي -
بالصور.. كهوف صحراء أسيوط الشرقية "خطر أمنيًا" -
أول تعليق من البرادعي على تفجيري "أحد السعف" -
أبو الغيط: سوريا تحتاج إلى 900 مليار دولار لإعادة الإعمار -
تجديد تعيين "محمد جميل" رئيسًا لـ"التنظيم والإدارة" لمدة عام -
نائب: الشعب يريد قانون الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تكريم النائبة سحر صدقى ضمن أكثر 200 شخصية مؤثرة عربياً

Google+ Print
تكريم النائبة سحر صدقى ضمن أكثر 200 شخصية مؤثرة عربياً تكريم النائبة سحر صدقى ضمن أكثر 200 شخصية مؤثرة عربياً

>

كرمت أحدى المؤسسات العاملة فى مجال المجتمع المدنى النائبة البرلمانية سحر صدقى عضو مجلس النواب ضمن أكثر 200 شخصية عربية مؤثرة.

وقالت النائبة سحر صدقى فى بيان صحفى لها أن حضورها لهذا التكريم ، يأتى ضمن إهتمامها ورغبتها فى المشاركة فى المنتديات والمهرجانات والمؤتمرات التى تدعوا لعودة السياحة، خاصة و أنه التكريم حضره العديد من الجنسيات العربية منها الإماراتية والكويتية والسودانية واليمنية ، وبعض القادة الشباب على مستوى الوطن العربى.

و أوضحت أنها تلقت دعوة لمؤتمر سفراء الشباب والمرأة العرب ، والشخصيات الأفضل بمصر والوطن العربى لعام 2016 ، والذى أقيم فى مدينة الأقصر ، مؤكدة فى الوقت نفسه أن ذلك جاء لإستكمال مسيرة الترويج السياحى لمصر على مستوى الوطن العربى وليعطى رسالة قوية للخارج أن بلد الأمن والأمان .

و أشارت أن تنظيم اى منتدى أو تكريم أو مؤتمر عربى وعالمى فى مصر يعطى دلالات واضحة بمدى الامن الذى تعيشه البلاد حالياً ، و أن مصر ستهزم المتربصين بها .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار