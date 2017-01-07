نشاطات عائلية عند السياحة في "رينو"

توصف "رينو "بأنها نسخة مصغّرة من "لاس فيغاس"، وهي مدينة تقع في شمال غرب ولاية "نيفادا"، بالقرب من خط ولاية "كاليفورنيا"، وتستقطب أكثر من خمسة ملايين سائح سنويًّا؛ نظرًا لما تقدّمه من وسائل ترفيه مثاليّة، لا سيما تنظيم بطولات الـ"بولينج" ومعارض السيارات والعروض في المنتجعات الكبيرة.



تشمل النشاطات الممتعة في "رينو"، النشاطات التي تغني رحلات السائحين، من العائلات:

| "المتحف الوطني للسيارات": إن برنامج "الجوازات المغامرة" يساعد الأطفال في التعرّف إلى تاريخ السيارات في الولايات المتحدة. عمومًا، إن المتحف مهدى لعشّاق السيّارات، وهو يقدّم عروضًا سمعيّةً بصريّةً عن قطع السيارات و"اإكسسواراتها"، بالإضافة إلى المحاضرات عن تاريخ تطوّر السيارات.

| قوس "رينو": هو يقع في شارع "فرجينيا"، ويحلو التقاط الصور أمامه، لا سيما في المساء، عندما يُضاء.

| بحيرة "تاهو": تتعدّد النشاطات التي تتيحها "تاهو" لزائريها، وتشمل: السباحة والإبحار والغوص وصيد السمك. علمًا بأن "تاهو"، هي ثاني أعمق بحيرة في الولايات المتحدة، كان سكنها شعب "واشو" في الأصل. أمّا اليوم، فهي تعدّ موطنًا لعدد من منتجعات التزلج على الجليد، ومسرحًا لممارسة الصيد والتزلج على الماء وركوب الدراجة الجبلية والمشي لمسافات طويلة والاسترخاء. وتحيط التلال وأشجار الصنوبر بالبحيرة.

أماكن للمبيت في "رينو"

| "ناغيت كازينو ريزورت": يبعد المنتجع عشر دقائق بالسيارة من مطار "رينو تاهو"، ويوفّر لنزلائه مسبحًا داخليًّا وحوض استحمام ساخنًا وثمانية مسابح فردية مملوءة بفقاعات الصابون. وفي "سكاي ووك" بالمنتجع، مجموعة منوّعة من الألعاب.

| منتجع "غراند سييرا": يبعد نصف ساعة بالسيّارة من جبل "روز سكي تاهو"، ويوفّر خدمات "سبا" كاملة. وفيه "كازينو" و"بوتيكات" للتسوّق ومطعم "شارلي بالمر ستيك" ومطعم "بريسكولا" الإيطالي.