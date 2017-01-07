عمرو أديب فى «كل يوم»:بناء كنيسة ومسجد في العاصمة الجديدة يسهم في مواجهة التطرف

كتبت- إنجي لطفي

هنأ الإعلامى عمرو أديب، الإخوة الأقباط باحتفالات عيد الميلاد المجيد، وقال أديب خلال برنامجه “كل يوم” الذى يعرض على شاشة قناة “ON E”، إن مبادرة الرئيس فى بناء مسجد وكنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة خبر عظيم، مؤكدا أن هذه الأعمال هى التى تساهم فى مواجهة التطرف والإرهاب.

وانتقد أديب خلال الحلقة ما تقوم به وزارة الأوقاف، حيث كشف أن الوزارة قدمت للرئاسة موضوعات خطب الجمعة لمدة خمس سنوات قادمة، وسخر أديب من هذا الموقف قائلا “هو حد عارف بكره فى إيه “، وقال أن هذه الأعمال هزلية ولا ترقى لأخذها بمصداقية، وقال أن الخبر نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، متمنيا أن يكون خاطئ.

وقال أديب، إن يكون اختيار الواعظين وأئمة المساجد نابعة من إطلاع على جميع الأديان، مؤكدا أن هناك بعض الأئمة يحرموا الانترنت ويقفوا ضد الانفتاح والثقافة، وطالب أن يقوم مديرى المدارس بدخول الفصول للطلبة وتهنئة الأقباط لوضع ذوات حقيقية لأطفال أسوياء قادرين على التعايش.