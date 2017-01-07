حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 8 يناير 2017 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: قد تتورط في سر او مسألة غامضة. تجنّب إثارة الشكوك وانتبه الى العيون التي قد تسلط عليك، حذار مخالفة القانون وتجنّب الجدال والانفعال

عاطفياً: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية

صحياً: لاستعادة حب الحياة وفرح اللقاء، عليك بالتردد إلى الاماكن الهادئة البعيدة عن الضجيج

برج الثور

مهنياً: قد تسمع أخباراً تحزنك كثيراً. العلاقات عدائية نوعاً ما بينك وبين الزملاء في المهنة

عاطفياً: المفاجآت هي سيدة الموقف في حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيراً إلى قصة حب حقيقية

صحياً: قد تشعر ببعض الآلام العابرة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك

برج الجوزاء

مهنياً: إفتح أذنيك وعينيك للاطّلاع على جديد يخصّ اعمالك، فقد تخوض تجارب استثنائية،

فالكواكب معاكسة بمجملها، وقد تخلق توتّرًا في الاجواء وجفاءً وتتسبّب في عدم التجاوب على كل الصعد

عاطفياً: حياتك العاطفية تكون من المواضيع الرائدة، فأن تعمق كثيراً الروابط الموجودة أصلاً وتسعى إلى إقامة علاقات أقوى وأثبت

صحياً: انتبه لسلامتك وامنك وعالج مواضيعك بهدوء، ولا تنفعل أمام أبسط الأمور

برج السرطان

مهنياً: تشعر بالاطمئنان، وقد تتمتع بجو مريح وأخبار حلوة تتعلّق بعمل أو بمهمة، تطمئن الى حسن خياراتك الماضية ويطرأ ما يؤكّد لك ذلك

عاطفياً: تشعر بنفسك جذاباً وفي أفضل حالاتك، وكأنك خضعت لعملية تغيير شاملة

صحياً: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم لكنك تعيش حالة من الإثارة الفكرية والعصبية لتحمسك الشديد لأمر عاطفي أو مهني

برج الأسد

مهنياً: قد تطمئن خواطرك وتختفي الأجواء السلبية، اذ تخرج من عزلتك وتختلط بمحيطك فتتعرّف إلى شخص يلفت انتباهك الى حدٍّ ما

عاطفياً: مقارنتك لفكرة الزواج اختلفت اليوم عما كانت عليه في السابق، مع اتخاذك بعض التعديلات بشأنه

صحياً: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكراً

برج العذراء

مهنياً: يكون لك دورٌ بنّاء في تلطيف الأجواء المهنية، وتقرّب المسافة بين الأشخاص وتسهل اللقاء والحوار والمصالحة

عاطفياً: قد تفوت عليك فرصة إيجاد الحب المثالي، وقد يكون عزاؤك الوحيد اللجوء إلى الأصدقاء لمواساتك

صحياً: توقع بعض المشاكل كتوتر الأعصاب، أو عدم القدرة على ضبط نفسك

برج الميزان

مهنياً: أنجز بعض المشاريع المالية بهدوء، وانفتح على مقاربة جديدة65% حسّنْ مزاجك وأحِطْ نفسك بأشخاص منفتحين

عاطفياً: تسعدك الأجواء، تشعر بالقوة، تفيض حباً وشغفاً، وتسمع كلمات حلوة

صحياً: تركز اهتمامك على صحتك وراحتك الجسدية وتهتم أكثر بالرياضة معتمداً على نظام غذائي وحياتي سليم

برج العقرب

مهنياً: يوم من الارتباك والفوضى والتأجيل والتسويف سترافقك، يكون حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء

عاطفياً: تستعيد جذوة حياتك المهنية بعدما خفت قليلاً نتيجة رغبتك في اللهو والتعرف إلى أشخاص جدد من خارج محيطك

صحياً: وضعك الصحي إجمالاً جيد ولن تشكو أي عارض صحي

برج القوس

مهنياً: الظرف الراهن يفرض عليك الحذر، لكن ذلك سرعان ما يتبدل لمصلحتك لاحقاً

عاطفياً: تلاحظ ارتفاعاً في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية

صحياً: الحيوية الظاهرة مواظبتك على التمارين الرياضية بدون انقطاع

برج الجدي

مهنياً: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة، وخصوصاً أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى

عاطفياً: بعض المشاعر قد يشكل عبئاً عليك في العلاقة بالشريك، فخذ حذرك

صحياً: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، كلن لا داعي لمخاوفك

برج الدلو

مهنياً: تذهب عميقاً في البحث عما يخفيه ظاهر الأمور، وتجري مقارنة بين الأحداث والأوضاع التي تواجهك اليوم وأخرى واجهتك في السابق

عاطفياً: تعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًّا، تحاشَ الانتقاد والتذمّر، أمّا الجروح العاطفية فلا تلتئم بسهولة

صحياً: عليك باتخاذ الامور بهدوء وروية أكثر والعمل على الترفيه عن نفسك

برج الحوت

مهنياً: أنت مليء بالطاقة وتحب فرص التحدي التي يأتي بها كل يوم جديد، جريء في الكلام إلى درجة ان أصحاب الأحاسيس المرهفة حولك يبتعدون عنك

عاطفياً: لا تندفع نحو الشريك بدون ضوابط، فهذا سيخلق عنده بعض النفور منك وتجنبك باستمرار

صحياً: العصبية الزائدة تضرك كثيراً، فتش عن الهدوء لتكون أكثر قدرة على المواجهة

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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