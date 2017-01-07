محمد بن زايد يدعم "محمد الخامس للتضامن " بــ 10 ملايين دولار

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعما ماليا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن قدره 10 ملايين دولار.

وأصدرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي يرأس مجلس إدارتها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بيانا قالت فيه انها تلقت بكل اعتزاز دعما ماليا كريما من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مقداره عشرة ملايين دولار بما يعادل 100 مليون و350 ألف درهم مغربي وذلك دعما للمشاريع الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لصالح مختلف الشرائح المحتاجة.

وأضافت ان أعضاء مجلس إدارة المؤسسة يقدمون خالص شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان على هذه اللفتة الكريمة.

وتاتي هذه المبادرة في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين قيادة وشعبا وتعاونهما في مختلف المجالات وخاصة الاعمال الانسانية .