موجز العاشرة مساء.. مصدر حكومى يؤكد: غدا يوم عمل طبيعى وليس إجازة

نشر موقع "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الهامة على جميع الأصعدة المحلية والعربية والعالمية، كان أبرزها التأكيد على عدم اعتماد الغد إجازة رسمية واعتباره يوم عمل طبيعى بجميع المؤسسات والهيئات، فضلا عن التظاهرات التى اندلعت بباريس ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى سعى وزارة الشباب والرياضة إلى بث مباريات كأس الأمم الإفريقية بجميع نواد ومراكز شباب مصر.

وإلى موجز أخبار الساعة العاشرة..

مصدر بمجلس الوزراء يؤكد: غدا يوم عمل طبيعى وليس إجازة



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نفى مصدر مسئول بمجلس الوزراء، ما تردد عن أن غدا، الأحد، إجازة رسمية، مؤكدا أن الإجازة الرسمية لعيد الميلاد كانت اليوم، السبت، فقط وأن غدا يوم عمل طبيعى.

رجل أعمال يتبرع بـ 2 مليون جنيه لبناء مسجد وكنيسة العاصمة الجديدة



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أعلن رجل الأعمال محمد المرشدى، تبرعه بمبلغ 2 مليون جنيه، لبناء مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

بالصور.. آلاف الأكراد يتظاهرون بباريس ضد رئيس تركيا ويهتفون: أردوغان قاتل



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تظاهر آلاف الأكراد اليوم السبت، فى باريس للمطالبة بالكشف عن المسؤولين عن اغتيال ثلاث ناشطات كرديات تركيات فى 2013 بالعاصمة الفرنسية.

وردد المتظاهرون رغم البرد الشديد "نريد العدالة" و"أردوغان قاتل" رافعين الكثير من اليافطات والرايات الملونة.

بالصور.. العثور على حمير مسلوخة فى أحد المصارف بالمحلة



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عثر أحد المواطنين على حمير مذبوحة ومسلوخة ملقاة فى أحد المصارف على طريق "المحلة – العامرية" دائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وتجمع الأهالى فى مكان العثور على الحمير.

"روسيا اليوم" تنشر تقريرا يؤكد التحسن الملموس فى الاقتصاد المصرى



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نشر موقع " روسيا اليوم " تقريرا اقتصادياً يؤكد التحسن الملموس فى الاقتصاد المصرى بعد القرارات الاقتصادية الجريئة والقوية التى اتخذتها الحكومة ، والتى أدت إلى عدد من النتائج الواعدة فى الاقتصاد المصرى ، أبرزها ارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى إلى أعلى معدل له منذ ثورة يناير 2011 .

‏مصرع خمسة أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط



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‏لقى خمسة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم اليوم، السبت، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل كبير "تريلا"، على طريق أسيوط الجديدة وجارى استخراج الجثث من السيارة.

أولياء أمور مدرسة المتفوقين بأكتوبر يشكون انقطاع الخدمات.. والتعليم تحقق



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قال فهد محمود، والد الطالب ياسين بالصف الثانى الثانوى بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بـ"6 أكتوبر"، إن هناك معاناة من انقطاع الخدمات فى المدرسة بشكل مستمر، منها، الكهرباء والمياه والإنترنت، لافتا إلى أن الطلاب يقيمون في المدرسة يواجهون صعوبات فى توافر هذه الخدمات.

راعى الإرهاب يشق جمجمة سوريا ويسرق عقلها.. أردوغان يكشف نواياه الخبيثة بإعلان تجنيس اللاجئين.. المعارضة: خطوة لزيادة مؤيديه وضمان تمرير تلاعبه بالدستور.. وبرلمانى سورى يحذر من سطو أنقرة على مستقبل دمشق



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ناك أمور بحكم تكرارها وتحقق شواهدها على أرض الواقع، ربما لم تعد فى حاجة لتدليل، وإن فرضت شروط التدقيق والثبت وتوثيق المعلومات والمواقف اللجوء لهذا الدليل، فأن تقول إن تركيا أردوغان تستهدف سوريا فى أمنها القومى ووحدتها ونظامها وشعبها، واحد من الأمور البديهية التى تثبتها ممارسات تركيا على أرض الواقع، واستضافتها لكثير من قيادات الميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية ودعمها لهم، وفتح حدودها مع سوريا لخدمة التنظيمات الإرهابية، وتوفير السلاح والعتاد والمقاتلين الذين يستهدفون أمن سوريا وجيشها الوطنى، وغير ذلك من الشواهد والقرائن والأدلة، التى تفضح الممارسات التركية الخشنة بحق سوريا، ومؤخّرًا لم يتوقف الأمر على الاستهداف الخشن فى إطار زعزعة ثبات الخريطة وحرق الأرض الخضراء، لتمتد قائمة الممارسات الأردوغانية إلى السياسات الناعمة الرامية لتفريغ سوريا من مواطنيها وعقولها وسواعد أبنائها القادرة على البناء وإصلاح ما أفسده الإرهاب، وهو ما تجلى واضحًا فى خطاب أردوغان الأخير بشأن اتجاه "أنقرة" لتجنيس اللاجئين السوريين.

بالصور.. الثلوج تجتاح العالم وتقتل اللاجئين على حدود الدول.. 20 قتيلا فى بولندا وإيطاليا وبلغاريا واليونان.. توقف الحركة بتركيا.. ودرجة الحرارة تصل لـ29 تحت الصفر بسويسرا و 26 بألمانيا و 24 بروسيا



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اجتاحت موجة من الصقيع أوروبا اليوم السبت، مع درجات حرارة قطبية تسببت فى وفاة 17 شخصا على الأقل فى بولندا وإيطاليا فى حين غطت الثلوج مدينة إسطنبول.

خلى بالك من تليفونك.. خطر الهواتف يتصاعد والبرلمان يبحث الأمر.. لجنة الاتصالات: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية سيشمل تطبيقات الموبايل.. الدفاع: تعرّض الأمن القومى للخطر.. وخبير: وسيلة للنصب والدعارة

هل تستطيع دخول مضمار السباق لمنافسة عالم لاهث الإيقاع يجرى إلى الأمام بكل طاقته وكامل مخزونه من العلم والمعرفة خلال القرون الماضية؟ هذا هو حالنا الآن أمام تسارع إنجازات التكنولوجيا ووسائل التواصل والاتصال، التى تعيد إنتاج العالم كاملاً بشكل أكثر تعقيدًا وتشابكًا، وعلى فترات قليلة، ما يحتاج منّا إلى ليقاقة ذهنية ورياضية تكافئ هذا التسارع، وإلا سنسقط فى منتصف الطريق، خاصة أن هذه الوسائل، وإلى جانب إسهاماتها الإيجابية فى تسهيل التواصل بين الناس، وما يحمله من تفاعل وبناء وامتزاج إنسانى، تعرض فى الوقت ذاته خصوصية المستخدمين للخطر المستمر، إذ إنها عرضة للاختراق دائمًا، وهو الأمر الذى حذر منه عدد من أعضاء مجلس النواب، وخبراء تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مؤكدين أن القانون الجديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية، المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، سيواجه هذه الظاهرة، ومطالبين بضرورة وجود حملات توعية للمواطنين فيما يخص هذه التطبيقات، وكيفية استخدامها وحماية الخصوصية.

رئيس جهاز حماية المنافسة تكشف كواليس التحقيقات حول احتكار بث مباريات أفريقيا.. منى الجرف ترد على بيان لاجاردير: منع إذاعة جميع المباريات بالوسائل كافة "مخالف".. والقانون يحظر ممارسات الكاف وبن سبورت

كشفت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، كواليس التحقيقات حول احتكار بث مباريات البطولات التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم حتى 2027، مؤكدة أن جهاز حماية المنافسة ليس له أى تعامل مع شركة لاجاردير الفائزة بحقوق بث المباريات حتى 2027، مشددة على أن موضوع السيطرة على حقوق البث الجهاز يتم التحقيق فيه منذ شهر يونيه الماضى، والمشكلة أن لاجاردير ترتبط بـ"بى إن سبور" وهى شركة تضر المواطن المصرى من خلال بعض الممارسات.

وزارة الرياضة تجهز خطط مواجهة احتكار bien sport لبطولة أمم أفريقيا



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اتخذت وزارة الرياضة خطوات جادة لمساعدة الجماهير المصرية على متابعة مباريات منتخباتها الوطنية، فراعنة كرة القدم فى أمم أفريقيا بالجابون خلال الأيام المقبلة وكذلك منتخب كرة اليد فى مونديال فرنسا.. من خلال خطط عمل جاهزة لاستغلال إمكانيات الأندية ومراكز الشباب فى توفير شاشات عرض للجماهير لمشاهدة المباريات مجانًا فى ظل وجود حقوق حصرية تمنع إذاعة البطولات فى التليفزيون أو الفضائيات المصرية الخاصة .

5 فراعنة فوق سن الثلاثين فى قائمة كوبر

استقر الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى على قائمة الـ23 لاعبًا التى ستمثل الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالجابون والتى ستنطلق فى الرابع عشر من يناير الجارى .



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عدم الدستورية يهدد "تصالح الأراضى الزراعية"

"تعليم النواب" تطالب بالتوسع فى إنشاء مدارس داخل المصانع وإزالة العراقيل بالقوانين القائمة

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