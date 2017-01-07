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حزب الوفد يطالب مجلس النواب بتأجيل مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير »

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حزب الوفد يطالب مجلس النواب بتأجيل مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير » حزب الوفد يطالب مجلس النواب بتأجيل مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير »

أصدر حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي بياناً ناشد فيه رئيس واعضاء مجلس النواب تأجيل مناقشه اتفاقيه تيران وصافير لأجل غير محدد ، وأكد الحزب « فنحن امام حقائق ووثائق واجتهادات ومواقف سياسية أدت الي لغط غير مسبوق فى مساله تتعلق بالتراب الوطني والذي له قداسه في نفس كل مصري ، خاصه ان هناك من الوثائق والمستندات مايؤكد مصريه الجزيرتين وعلي الجانب الاخر يطرح البعض وثائق تشير الي أن المملكه العربية قد أوكلت الي اداره الجزيرتين من عام ١٩٥٠ .

ولأوضح الحزب أننا أصبحنا أمام خلاف لا تحتمله مصر في تلك المرحله الدقيقه والتى تتطلب وحده الصف الوطني وتماسك جبهته الداخلية.

وعلي الجانب الاخر نحن حريصون كل الحرص علي علاقات الاخوه التاريخيه مع المملكه العربيه السعوديه وايضاً لاننسي المواقف التاريخيه للراحل العظيم الملك عبد الله بن عبد العزيز والشعب والحكومه السعودية وماقدموه من دعم لثورة ٣٠ يونيو بما يستلزم إيقاف الحملات الاعلاميه واللغط السياسي والاراء المتضاربه ، فالمنطقة العربية في خطر ووحده الصف العربي وقوته لاتكتمل ،الا بوحده جناحي الامن القومي العربي مصر والمملكه العربيه السعودية حما الله مصر وحما الأمة العربيه ووقاهم كل سوء .

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