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البرادعي يهاجم عبدالناصر: اعتمد على عديمي الكفاءة وهمَش النخبة

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البرادعي يهاجم عبدالناصر: اعتمد على عديمي الكفاءة وهمَش النخبة البرادعي يهاجم عبدالناصر: اعتمد على عديمي الكفاءة وهمَش النخبة

الدكتور محمد البرادعي

قال الدكتور محمد البرادعي، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اعتمد علي من وصفهم بعديمي الكفاءة في الإدارة المدنية، وأن كانت بعيدة عن دولة المؤسسات، حسب قوله.
> وأضاف البرادعي في حواره مع قناة “العربي” اليوم السبت: “عبد الناصر اعتمد على زملائه من القوات المسلحة. كان هناك نخبة لا تقل عن أي نخبة في أي بلد في العالم، وعبد الناصر همشها بسبب غياب الحكم الرشيد وهو أن يكون الشعب شريكًا في الحكم”.
> 21:48:36وتابع: “لم نقم من حرب 67 حتي اليوم سواء مصر أو العالم العربي، ونحن نقيم الأشياء بالنتائج، تفاجئنا بالنتيجة لأن الإعلام كان موجه وكنا تحت الانطباع أن لدينا جيش قوي وأننا لن نخسر الحرب بهذه الطريقة”، متسائلا: “كيف ستكسب حرب وأنت همشت شعبك أو قيدته؟”.

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