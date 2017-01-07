غنيم: لا صحة لتجنيد الفتيات.. والقرار ليس من اختصاص “التضامن”

نفت رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن، أماني غنيم، صحة ما تردد عن التجنيد الإجباري للفتيات، مؤكدا أن تلك الشائعات ليس لها أساس من الصحة، موضحة أنه ليس من اختصاص وزارة التضامن إصدار قرار بتجنيد الفتيات.

وأضافت غنيم خلال مداخلة لبرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن القانون المعمول به في وزارة التضامن هو قانون “الخدمة العامة” رقم 76 لسنة 73، ومازال ساريا حتى اليوم، مشيرة إلى أن ما حدث هو صدور قرار تكليف الدفعة الجديدة “الدفعة 89 لسنة 2017″، والذي صدر أمس الأول، لتكليف الدفعة الجديدة مع بداية فبراير، مشددة على أنه لم يتم ذكر أداء الخدمة العسكرية للفتيات أو ضمن مجالات الخدمة العامة.

وأوضحت غنيم أن مجالات الخدمة العامة معلومة، مثل: محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والنيابة الإدارية ومؤسسات رعاية المسنين والأيتام والتنظيم والإدارة والأسر المنتجة، لافتة أنه يتم تكليف دفعة في العام، مع بداية فبراير و بداية نوفمبر للفتيات وللشباب ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية.