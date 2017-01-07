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وزارة الرياضة تجهز خطط مواجهة احتكار bien sport لبطولة أمم أفريقيا

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وزارة الرياضة تجهز خطط مواجهة احتكار bien sport لبطولة أمم أفريقيا وزارة الرياضة تجهز خطط مواجهة احتكار bien sport لبطولة أمم أفريقيا

>عمر الأيوبى

اتخذت وزارة الرياضة خطوات جادة لمساعدة الجماهير المصرية على متابعة مباريات منتخباتها الوطنية، فراعنة كرة القدم فى أمم أفريقيا بالجابون خلال الأيام المقبلة وكذلك منتخب كرة اليد فى مونديال فرنسا.. من خلال خطط عمل جاهزة لاستغلال إمكانيات الأندية ومراكز الشباب فى توفير شاشات عرض للجماهير لمشاهدة المباريات مجانًا فى ظل وجود حقوق حصرية تمنع إذاعة البطولات فى التليفزيون أو الفضائيات المصرية الخاصة .

 

وزارة الرياضة تطالب الأندية ومراكز الشباب بالاشتراك فى bien sport 

 

طلبت وزارة الشباب والرياضة من الأندية ومراكز الشباب، الاشتراك فى قنوات bien sport لعرض مباريات نهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، والتى يشارك بها الوطنى الأول لكرة القدم بالإضافة إلى عرض مباريات مونديال فرنسا لكرة اليد والذى يشارك به منتخب أيضًا .

 

200  ناد ومركز شباب اشتركت فى bien sport والمخطط 500 

 

بلغ حتى الآن عدد الأندية ومراكز الشباب المشتركة فى bien sport حتى الآن 200 مشترك فى حين طالبت وزارة الشباب والرياضة، بأن يكون عدد الأندية ومراكز الشباب 500.

 

 وزير الرياضة يطالب بالالتزام بالشرعية وحماية الحقوق 

 

وطالب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن تكون الاشتراكات رسمية وشرعية من bien sport حتى لا يكون هناك مجال للمزايدات بأن هناك قرصنة أو خلافه.

 


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مصر 365

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