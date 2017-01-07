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وصول أول طائرة ركاب مدنية إلى مطار حلب الدولى منذ إغلاقه قبل 4 سنوات

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وصول أول طائرة ركاب مدنية إلى مطار حلب الدولى منذ إغلاقه قبل 4 سنوات وصول أول طائرة ركاب مدنية إلى مطار حلب الدولى منذ إغلاقه قبل 4 سنوات

> أ ش أ

وصلت طائرة ركاب مدنية اليوم السبت، إلى مطار حلب الدولى هى الأولى منذ إغلاقه قبل 4 سنوات، حيث ذكرت قناة روسيا اليوم نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، أن حركة الطائرات فى المطار أصبحت ممكنة بعد أن تمت إعادة تأهيله والمناطق المحيطة به وتأمينها والانتهاء من جميع التجهيزات الفنية لعمله.


> من جابنها، رجحت مصادر حكومية سورية أن تجرى إعادة فتح المطار، الذى يعتبر ثانى أكبر مطار فى سوريا، أمام الجمهور بحلول شهر فبراير القادم، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على الوضع الأمنى فى المحافظة.


> وأوضح التلفزيون الرسمى السورى أن هذه الطائرة كانت قادمة من دمشق وأقلت وفدا من الصحفيين السوريين.
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