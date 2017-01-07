ضبط 173 هاربا من أحكام قضائية وإزالة 19حالة إشغالات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت المباحث الجنائية فى أسوان، وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز، حملة مكبرة، اليوم السبت، لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، تضمنت الجهود ضبط 173 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام المحافظة، وتمكن الضباط من القبض على هارب من أحكام جنائية، و ضبط 75 هاربا من جنح الحبس الجزئى، و11 هاربا من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 51 صادرا ضدهم أحكام بالغرامات، و 35 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 600 جنيه، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، ومواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارٍ إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

كما شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة أسوان، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بالطريق العام بجميع المراكز الإدارية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية، وأسفرت الجهود عن رفع 19 حالة إشغال بالطريق العام، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابات المختصة للتصرف.