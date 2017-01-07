بالصور.. ضبط طبيب بصحة بني سويف بحوزته أدوية فيروس سي مجهولة المصدر ‎

مراسل «ONA»

ضبطت حملة مكبرة من مديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين طبيب لجنة الفيروسات الكبدية وعدداً من الأشخاص لقيامهم بإيهام المواطنين بمعالجتها وجمع صور الرقم القومي منهم.

وتمكنت الحملة التي رأسها الدكتور محمد عبدالقادر مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعضوية الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية والدكتورة رانيا إبراهيم مديرة المعامل المشتركة والدكتورة ندي صلاح بالتفتيش الصيدلي، بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد محفوظ، من ضبط طبيب يدعى، ع، ف، عضو لجنة الفيروسات الكبدية، وبصحبتة عدداً من الأشخاص أثناء قيامهم بإيهام المواطنين وسحب عينات دم منهم وجمع صور بطاقات الرقم القومي لعلاجهم من فيروس سي وبحوزتهم أدوية وأدوات لسحب عينات الدم مجهولة المصدر.

تحرر محضر بالواقعة، و تم إحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.