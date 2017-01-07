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ربة منزل تصعق نجلتها بالكهرباء بعد اكتشاف حملها «سفاحا» ببني سويف ‎

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ربة منزل تصعق نجلتها بالكهرباء بعد اكتشاف حملها «سفاحا» ببني سويف ‎ ربة منزل تصعق نجلتها بالكهرباء بعد اكتشاف حملها «سفاحا» ببني سويف ‎

أرشيفية

مراسل «ONA»

أقدمت ربة منزل، على قتل نجلتها، صعقًا بالكهرباء، بمركز الفشن جنوب بني سويف بعد اكتشاف حملها سفاحا في الشهر الرابع.

تلقى اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول “ن س”، 16 سنة، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين أنها حامل في الشهر الرابع.

وبتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، تبين أن “ج ح”، 54 سنة، والدة المجني عليها، علمت بحمل نجلتها سفاحًا، فعزمت على التخلص منها، خوفًا من افتضاح أمرها فملأت طبقًا من البلاستيك بالماء وجلست نجلتها فيه ووضعت به سلك كهرباء ولم تتركها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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