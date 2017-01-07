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عمرو أديب فى «كل يوم»: حضور الرئيس لقداس عيد الميلاد يضيف لرصيده الكثير

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عمرو أديب فى «كل يوم»: حضور الرئيس لقداس عيد الميلاد يضيف لرصيده الكثير عمرو أديب فى «كل يوم»: حضور الرئيس لقداس عيد الميلاد يضيف لرصيده الكثير

عمرو أديب

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه “كل يوم” والذى يعرض على شاشة قناة “ON E” أن حضور الرئيس عبدالفتاح لقداس عيد القيامة المجيد يحسب له، ويضيف لرصيده الكثير، مؤكدا أن الرئيس تجاهل التحذيرات بعدم الذهاب للاحتفال.

وقال أديب إن السيسي هو الرئيس المصرى الوحيد الذى “جبر بخاطر” الإخوة المسيحيين، وأضاف أنهم عانوا من تهميش واضطهاد وإرهاب كثير، ولكن حضور الرئيس احتفالات قضى على مزاعم غضب الإخوة الأقباط وضرب الإرهابيين فى مقتل.

وقال أديب “أنا مبطبلش لحد” ولكن فعليا حضور الرئيس فى ظل هذه الظروف المحيطة اجبر بخاطر المسيحيين، مؤكدا أن ما قام به الرئيس هو الدرس الحقيقي لقيادات الأزهر والأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى.

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أونا

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