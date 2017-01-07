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بعيداً عن السياسة تقرير مصري رسمي يرصد حجم التعاون الكبير بين مصر وقطر في مجال الاستيراد

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بعيداً عن السياسة تقرير مصري رسمي يرصد حجم التعاون الكبير بين مصر وقطر في مجال الاستيراد بعيداً عن السياسة تقرير مصري رسمي يرصد حجم التعاون الكبير بين مصر وقطر في مجال الاستيراد

تقرير أصدره الجهاز المصري للتعبئة والإحصاء فجر مفاجأة كبرى عن طبيعة العلاقات الاقتصادية القوية بين دولتي وقطر، برغم من النزاع السياسي بين البلدين والهجوم القوي من الاعلام المصري على أمير قطر وسياساتها ضد مصر على حد وصف الاعلام المصري، حيث أكد هذا التقرير أن حجم الواردات المصرية من قطر قد ارتفع بشكل كبير ليصل إلى  163.7 مليون دولار في سبتمبر عام 2016،  في الوقت الذي سجل فيه 28 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2015.

كذلك هو الحال بالنسبة للوارادت المصرية أيضاً من العراق حيث ارتفعت من صفر إلى 62 مليون دولار خلال العام الأخير، وقد أبرز التقرير في ذات الوقت أن الواردات المصرية قد تراجعت من دول الخليج لتصل إلى 551.5 مليون دولار في سبتمبر 2016، حيث كانت قيمتها  652.2 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق له.

ومما لا شك فيه أن التراجع الأكبر كان من نصيب  حيث سجلت قيمة الواردات منها 106 مليون دولار، في الوقت الذي كانت قيمتها 241.6 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق له.

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