جريمة هزت شوارع الإسكندرية: وقع عقدا مع الشيطان، وهشم رأس زوجته بـ “الشاكوش”

شيماء مصطفى

جريمة قتل بشعة | كانت أول إعترافات وكلمات الزوج المتهم، عندما تحدث عن الغيرة القاتلة التي يعاني منها، ثم أضاف قائلا ” ماكنتش قادر أتحمل إحساس راجل بيشك فى خيانة مراته ومش قادر يعمل حاجة، كنت بكذب نفسى بس ماقدرش أقاوم ظنونى، لحد ما وصلت لمرحلة إنى أنفجر فيها وأمسك الشاكوش، وأضربها على دماغها بيه لحد ما ماتت”، هذا المتهم الذي لم يجد حلا لعقاب زوجته إلا بتهشيم رأسها بواسطة “شاكوش”، وفعل كل هذا بسبب غيرته القاتلة عندما جاء اليوم ليشك في سلوكها، ولم يستطع التحكم في نفسه ففغل فعلته وفر هاربا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوجود جثة المدعوة “ن. ع”، بالطابق الأول علوى داخل الشقة سكنه بشارع الجيش بمنطقة الدخيلة الجبل، مسجاة على ظهرها بأرضية حجرة النوم ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بجروح بالجبهة وأعلى الرأس، تم وضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث، حيث توصلت الجهود إلى تحديد مرتكب الواقعة زوج المجنى عليها المدعو “ع. ن”، 55 عاما، سمسار سيارات، بمحل إقامته مركز البدرشين محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن الجيزة من ضبط المتهم، وبمواجهة المتهم بالواقعة، اعترف بارتكاب جريمته، وأكد قيامه بالتعدى على المجني عليها بالضرب بشاكوش على رأسها حتى فارقت الحياة عقب حدوث مشادة كلاميه بينهما لشكه في سلوكه.

شبكةعيونالإخبارية

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