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بالصور.. وفد من قائمة حب مصر ببني سويف يزور الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط ‎

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وفد من قائمة "حب مصر ببني سوي

صورة تظهر تقديم التهنئة من “وفد في حب ” للأقباط

توجه وفد من قائمة “حب مصر ببني سويف” برئاسة السيدة ايريني منسق عام المحافظة صباح اليوم، السبت، لتهنئة الأقباط بعدداً من الكنائس والأديرة بمراكز المحافظة.

وبدأت الزيارة بالمرور على مطرانية بني سويف حيث قدم الوفد الذي شارك به عمرو المصري وعدداً من شباب وممثلي القائمة التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، بحضور جمع غفير من الآباء والكهنة الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تدل على عمق مشاعر المحبة والأخوة بين عنصري الأمة من المسلمين والأقباط من أبناء المحافظة.

وعقب ذلك توجه الوفد إلى دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر حيث كان في استقباله نيافة القمص فام الأنطوني وكيل الدير بحضور لفيف من قيادات الدير وجمع من المسيحيين والمسلمين من أبناء مركز ناصر.

كما توجه الوفد إلى دير الأنبا بولا مركز ناصر لتقديم التهنئة إلى نيافة القمص باسيليوس وكيل الدير بعيد الميلاد المجيد.

واختتم وفد قائمة حب مصر جولته بزيارة مطرانية ببا وكان في استقباله الأنبا اسطفانوس أسقف ببا.

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