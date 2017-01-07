نشرة ONA تفاصيل خريطة dmc ..يوسف الحسيني في سوريا.. “شكشك شو” برنامج ساخر على “MBC”

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

أعلن الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج” السادة المحترمون،” على شاشة ON live، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، عن سفره لسوريا لرصد ونقل مايحدث داخل حلب..للمزيد

أيام قليلة وتنطلق قناة dmc العامة والمقرر بثها خلال منتصف شهر يناير الجاري بمجموعة من المسلسلات والبرامج المتنوعة بين السياسية والترفيهية الفنية..للمزيد



> مع بدايات عام جديد تطلق شبكة قنوات “MBC مصر”، خطتها العامة لتقديم مُحتوي درامي وبرامج خلال عام 2017 يلبي إحتياجات المُشاهدين بمُختلف أذواقهم..للمزيد



> يحل الإعلامى خيرى رمضان ضيفا على الاعلاي أحمد الطاهري فى برنامج “المانيفستو” على إذاعة 9090 يوم الثلاثاء المقبل..للمزيد