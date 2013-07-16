محافظ أسوان يكافيء قوة كمين السباعية لتصديهم لهجوم إرهابى أول أمس

قرر اللواء إسماعيل عطيه محافظ أسوان صرف مكافأة إجادة وإثابة 4400 جنيه لـ 7 من ضباط وأمناء و أفراد الشرطة بكمين السباعية غرب بإدفو والذي يقع في المدخل الشمالي للمحافظة علي طريق أسوان القاهرة الصحراوي مؤكداً علي أن ذلك جاء تقديرا لبسالتهم وشجاعتهم في التصدي لهجوم من قبل بعض الخارجين علي القانون والسيطرة علي الأسلحة والمتفجرات التي حاولوا المرور بها من الكمين أول أمس عقب الإفطار .

وقدم محافظ أسوان التحية لجهود رجال الأمن الساهرين علي استقرار وحماية مكتسبات وطنهم من خلال القيام برسالتهم‏ والتفاني في العطاء لوطنهم و حماية وصون مقدراته من أي مخاطر داخلية أو خارجية تهدد سلامته وأمنه و تهدد مسيرة التنمية الشاملة في كافة مجالاتها مما ينعكس بدورة على ثقة المواطن في إرساء دعائم الأمن و الإستقرار , وأيضاً مبادئ العدالة والحق .. مشيراً إلي تصميم رجال الشرطة علي بسط الأمن و تحقيق الأمن الاجتماعي للمجتمع بأكمله , وخاصة أننا مقبلون على مرحلة جديدة نسعى فيها إلى زيادة معدلات الحركة السياحية مع جذب المزيد من الفرص الاستثمارية التى تساهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب الأسواني