دعوات النزول 16 يناير تربك حسابات الداخلية، تعرف علي متزعم الحركة والهدف منها والتجهيزات الأمنية لهذه الحركة

شيماء مصطفى

أكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الداخلية، السيد اللواء هاني عبد اللطيف، أن دعوات النزول للشارع والميادين، يوم 16 يناير هي في حقيقة الأمر دعوات مجهولة المصدر، يتزعمها بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك – تويتر”، ولا نعلم حتي الأن من ورائها خصوصاً الدعوات ليست في مكان واحد مما سيربك نوعاً ما قوات الأمن ، وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن قوات الأمن ستواجه أي عنف متوقع في هذا اليوم بكل قوة.



الهدف من النزول يوم 16 يناير

في الحقيقة يعد الهدف الأول من حركة 16 يناير، هي قضية جزيرتي تيران وصنافير، الذي يراهما الشعب مصريتان مائة بالمائة، وليس من حق الجانب السعودي المطالبة بهما، فالمحرك الأول لهذه الحركة هو المطالبة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ”تيران وصنافير”، والذي حدد القضاء فيها جلسة 16 يناير للحكم، وحددت المحكمة أسبوعا لتقديم المذكرات، وهناك دعوات علي مواقع التواصل الاجتماعي تحفز المصريين للنزول في هذا اليوم امام مجلس الدولة بأعلام مصر مكتوب عليها تيران و صنافير لتكون رسالة للعالم أن الشعب يرفض التنازل عن الجزيرتين و أن النظام الحالي يخالف الدستور المصري الذي ذكر في المادة 151 منه ليس من حق اي نظام أن يتنازل عن أي جزء من الأرض المصرية .



نص المادة 151 من الدستور المصري

جاء نص المادة 151 من الدستور المصري بالقول ” “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”

شبكةعيونالإخبارية

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