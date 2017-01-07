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ننشر القصة الكاملة حول واقعة تعذيب طفل بـ «دار الأورمان للأيتام» .. والنيابة الإدارية تفتح تحقيق عاجل في الواقعة

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ننشر القصة الكاملة حول واقعة تعذيب طفل بـ «دار الأورمان للأيتام» .. والنيابة الإدارية تفتح تحقيق عاجل في الواقعة ننشر القصة الكاملة حول واقعة تعذيب طفل بـ «دار الأورمان للأيتام» .. والنيابة الإدارية تفتح تحقيق عاجل في الواقعة

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتوتير، يعرض واقعة تعذيب طفل من داخل دار الأورمان للأيتام،وعقب تداول الفيديو علي نطاق واسع، أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإجراء تحقيق عاجل من أجل التأكد من صحة الواقعة ومن صحة الفيديو المتداول، كما أمر بإحالة الواقعة للنيابة المختصة، موجهًا نحو سرعة تحديد المسئوليات التأديبية للمسئولين عن الدار متى ثبت صحة الفيديو المتداول.

ويظهر في الفيديو صوت صراخ الطفل وهو يستغيث من الضرب والاستحمام من مياه باردة، وأكدت ناشره الفيديو أن هذه ليست هي الواقعة الأولي للتعذيب في الدار، مؤكده أنها سمعت صراخ الأطفال عديد من المرات، وأشارت أن هذا الفيديو تم تصويره من دار الأورمان للأيتام في 600 ز جنوب الأكاديمية التجمع الخامس بالقاهرة.

وأكد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه فور تلقي خبر عن واقعة طفل جمعية الأورمان بالتجمع الخامس، تم توجيه فريق التدخل السريع المركزي ومسؤولة دور الأيتام بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بالتحرك نحو الدار للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مشيرة إلي أنه تم إغلاق دار الأورمان.

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