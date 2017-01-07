مكياج شبيهة أنجيلينا جولي أدخلها عالم التمثيل

دخلت دجا حجازي عالم الشهرة بالمكياج، فبعد تعاونها مع خبير التجميل بسام فتوح لاقت إعجاب الكثير من متابعي صفحات بسام على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن انتشرت صورها على أنها شبيهة انجيلينا جولي.

وها هي تدخل عالم التمثيل في فيلم سينمائي " بغمضة عين" وكانت إطلالتها في افتتاح الفيلم لافتة جداً.

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مكياج وتسريحة دجا حجازي:

اعتمدت دجا مكياجاً ناعماً من جهة، وجريئاً من جهة أخرى، حيث أسست بشرتها بشكل طبيعي وسلطت الضوء على عينيها. هذا المكياج الذي نفذه سامر خزامي كان مطابقاً للمكياج الذي اشتهرت به انجيلينا جولي بالأي لاينر المجنح على الجفن العلوي الذي يرفع العين ويجعلها تبدو أكبر، مع القليل من الرموش المستعارة. إضافة إلى أحمر الشفاه الزهري الطبيعي.

أما تسريحة شعرها المموّج بشكل جانبي، فكانت مناسبة لقصة فستانها.

ما رأيك بإطلالة دجا حجازي الأخيرة؟ وهل توافقيننا الرأي على أنها شبيهة انجيلينا جولي؟