أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 .. ربع نهائي دوري ابطال اوربا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حول العالم فى 24 ساعة -
القوى الدولية تدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد واللجوء للحوار السياسي -
بالصور.. كهوف صحراء أسيوط الشرقية "خطر أمنيًا" -
أول تعليق من البرادعي على تفجيري "أحد السعف" -
أبو الغيط: سوريا تحتاج إلى 900 مليار دولار لإعادة الإعمار -
تجديد تعيين "محمد جميل" رئيسًا لـ"التنظيم والإدارة" لمدة عام -
نائب: الشعب يريد قانون الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مصر للطيران تسير رحلة إضافية إلى أسمرة

Google+ Print
مصر للطيران تسير رحلة إضافية إلى أسمرة مصر للطيران تسير رحلة إضافية إلى أسمرة

أرشيفية

مراسل «ONA»

تقوم شركة للطيران مساء اليوم السبت بتسيير رحلة إضافية جديدة إلى العاصمة الإريترية أسمرة، والتي من المقرر إقلاعها في تمام الساعة 23:30 مساءً بتوقيت القاهرة، لتصل 6:10 صباحاً إلى أسمرة ، وبذلك يصبح اجمالي عدد الرحلات التي تسيرها الشركة إلى هذه النقطة 6 رحلات جوية بدلاً من 5.

جدير بالذكر أن مصر للطيران قد طرحت تخفيضًا قدره 25 % للسفر إلى أسمرة، من عدد من النقاط الأوروبية الموجودة بشبكة خطوط الشركة، مثل لندن وفرانكفورت وروما وميلانو وجنيف وأمستردام واسطنبول ، علي أن يكون شراء التذاكر اعتباراً من 3 وحتى 31 يناير على أن يكون السفر من 8 يناير وحتى 31 مايو 2017 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار