مصر للطيران تسير رحلة إضافية إلى أسمرة

مراسل «ONA»

تقوم شركة مصر للطيران مساء اليوم السبت بتسيير رحلة إضافية جديدة إلى العاصمة الإريترية أسمرة، والتي من المقرر إقلاعها في تمام الساعة 23:30 مساءً بتوقيت القاهرة، لتصل 6:10 صباحاً إلى أسمرة ، وبذلك يصبح اجمالي عدد الرحلات التي تسيرها الشركة إلى هذه النقطة 6 رحلات جوية بدلاً من 5.

جدير بالذكر أن مصر للطيران قد طرحت تخفيضًا قدره 25 % للسفر إلى أسمرة، من عدد من النقاط الأوروبية الموجودة بشبكة خطوط الشركة، مثل لندن وفرانكفورت وروما وميلانو وجنيف وأمستردام واسطنبول ، علي أن يكون شراء التذاكر اعتباراً من 3 وحتى 31 يناير على أن يكون السفر من 8 يناير وحتى 31 مايو 2017 .