مبعوث الجامعة العربية لليبيا يلتقى عقيلة صالح لمنع تصعيد عمليات عسكرية

كتب مصطفى عنبر

أكد المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالى اليوم السبت، إن هدف لقائه برئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح هو تفعيل سياسة الحوار ومنع حدوث تصعيد لعمليات عسكرية.

وأوضح الجمالى، وفقاً لوسائل إعلام ليبية أنه سيقوم بزيارة ليبيا خلال الفترة القادمة، مؤكدًا سعى الجامعة لأن يكون لها دور أساسى وفعال فى الشأن الليبى.

وأشار المبعوث العربى إلى أن زيارة مارتن كوبلر، المبعوث الأممى إلى ليبيا، لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فايز السراج ستعنى بتحديث اتفاقية الصخيرات فى بعض النقاط لما يشهده الواقع الليبى من تغيرات.

واختتم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، زيارته لجمهورية تونس التى استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها رئيس مجلس الشعب التونسى محمد الناصر، ومبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا سعد صلاح الدين الجمالى، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.

واختتم رئيس مجلس النواب لقاءاته بلقاء الرئيس الباجى قائد السبسى، رئيس الجمهورية التونسية وتركزت الزيارة على سبل حلحلة الأزمة الليبية وإيجاد مخرج للانسداد فى الاتفاق السياسى بوضعه الحالى ومحاولة الوصول إلى وفاق بين جميع الأطراف دون المساس بإرادة الشعب الليبى.