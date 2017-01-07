القوات العراقية تقتل 277 من "داعش" الإرهابى وتحرر 4 أحياء شرقى الموصل

أ ش أ

لقى 277 من مسلحى تنظيم "داعش"الإرهابى مصرعهم بنيران القوات البرية المشتركة وإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى على محاور العمليات بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، وحررت أربع أحياء جديدة من قبضة التنظيم.



> وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق عبد الأمير يارالله - فى الإيجاز الصحفى للعمليات العسكرية اليوم السبت - إن قوات الجيش بالمحور الشمالى للموصل واصلت عمليات تطهير العمارات السكنية ودمرت سيارتين مفخختين وثالثة مسلحة برشاش أحادى وقتلت 26 إرهابيا بإسناد من طيران التحالف الدولى.

> وفى المحور الشرقى بالساحل الأيسر، حررت قوات (مكافحة الإرهاب) من محورين حى الرفاق، ودمرت ثلاث سيارات مفخخة ومفرزتى هاون وسيارة مسلحة برشاشة أحادية، وقتلت 20 إرهابيا بإسناد طيران التحالف الدولى وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة لداعش.



> وأشار إلى أن المحور الثانى تقدمت القوات من الاتجاه الجنوبى إلى الشمال من حى الوحدة وحررت أحياء "الأطباء الأولى" و"الأطباء الثانية" والفرقان "البعث سابقا" والسيطرة على تقاطع المؤدى إلى الجسر الرابع شرقى الموصل، ودمرت سيارة مفخخة وسيارة مسلحة برشاش أحادى وأسقطت طائرة مسيرة لداعش وقتلت 65 إرهابيا بإسناد طيران التحالف الدولى.



> وفى المحور الجنوب الشرقى للساحل الأيسر، توغلت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة بالجيش فى أحياء السلام وفلسطين والدوميز وسومر، وسيطرت على مستشفى السلام وكلية الطب ومستشفى الشفاء وعدد من البنايات فى حيى فلسطين والدوميز وقتلت 135 إرهابيا.



> ودمرت القوات ثمانى سيارات مفخخة اثنتين منها تحمل إرهابيين وعشر مضافات للتنظيم وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة ومفرزة "هاون" وطهرت اثنتين من الدور المفخخه وأسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة و11 دراجة نارية وعثرت على مركز قيادة وسيطرة لداعش للساحل الأيسر واثنين من سجون التنظيم ومركز اتصالات وآخر إعلامى للارهابيين، بإسناد من طيران الجيش العراقى والتحالف الدولى، فيما تمكنت قوات الفرقة التاسعة من تفجير سيارتين مفخختين وقتل 11 إرهابيا وتدمير مفرزة "هاون".



> وفى محور الجنوب الغربى، تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من صد هجومين للإرهابيين على قرية "باخيرة" ودمرت سيارة مفخخة وقتل 20 إرهابيا وتدمير سيارة مسلحة برشاش أحادى.



> وتمكنت قوات "الحشد الشعبي" بالمحور الغربى من تحرير قرى سهل أحمد والعسرج ومفيلكية الجنوبية جنوب غربى تل عبطة غربى محافظة نينوى شمالى العراق.