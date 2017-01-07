الفنان أحمد السقا يغامر بحياته وينقذ فتاة من الموت المحقق على الطريق

شيماء مصطفى

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد السقا أثناء إنقاذه لفتاة تعرضت لحادث سير على الطريق وأدى إلى إنقلاب سيارتها وهي بداخلها وبكل شجاعة وشهامة عرض أحمد السقا حياته للخطر لمساعدة الفتاة قبل إنفجار السيارة وأظهر مقطع الفيديو السقا وهو يطالب من الجميع اللإبتعاد عن السيارة المقلوبة حتى لا يتأذى أحد وعرض حياته للخطر.

وبعد إخراج الفتاة دخل السقا السيارة لأخذ المفتاح وإيقاف المحرك حتى لاتنفجر وحاول المحيطين به إقناعه بالخروج من السيارة خوفا على حياته ولكنه لم يسمع لهم مما أثار إندهاش من بجانبه وخرجت الفتاة ولكنها كانت مصابة وتم نقلها الى المستشفي.

وكان الفنان أحمد السقا متجها الى مكان تصوير فيلمه الجديد وأثناء سيره شاهد الحادث على الجانب الاخر من الطريق وإضطر السقا للوقوف حتي يساعد من تعرض للحادث ويذكر أن الفنان أحمد السقا قد إنتهى من تصوير فيلمه هبوط إضطراري حتى يتم عرضه قريبا ويستعد السقا للخوض في السباق الرمضاني بالمسلسل الجديد الحصان الأسود ويشاركه البطولة ياسمين صبري.

شبكةعيونالإخبارية

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