بالفيديو..طارق الخولي: «العفو الرئاسي» انتهت من القائمة الثانية

أعلن النائب طارق الخولي ، عضو لجنة العفو الرئاسي ، أن اللجنة انتهت من إعداد القائمة الثانية للعفو عن الشباب المحبوسين، مؤكدًا أنه لم تتأخر اللجنة في إعدادها، وتم فحص عدد كبير من المرشحين للعفو ضمن القائمة.

وأضاف «الخولي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أنه جرى إعداد تقرير طالبوا فيه بالفصل داخل السجون بين سجناء الرأي والتعبير والمسجونين جنائيا، مشددا على أن القائمة الثانية ضعف القائمة الأولى، وأغلبها من الطلاب وسجناء الرأى.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسى، إلى أنهم لا ينظرون للقضايا الجنائية خلال عملهم في بحث حالات الشباب المحبوسين احتياطيا.

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