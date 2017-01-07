«الصحة» تُعلن «قوائم الزيادة» في الأدوية الخميس

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، السبت، إن الوزارة سوف تسلم شركات الدواء الخميس المقبل، القائمة النهائية بالأدوية التي سيتم تحريك أسعارها، وبعدها مباشرة سوف يعقد الوزير مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تلك الأصناف والزيادة المقررة وضوابط الزيادة التي سوف تقتصر على التشغيلات الجديدة التي سيتم إنتاجها فور صدور قرار التحريك.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أن الوزارة لن تتراجع عن قرار البيع بسعرين للأدوية التي سيشملها التحريك، بحيث يكون السعر القديم للأدوية الموجودة بالمخازن والصيدليات، والسعر الجديد للأدوية التي سيتم إنتاجها، مشيراً إلى قيام إدارة التفتيش الصيدلي بإرسال حملات للتفتيش على المخازن والصيدليات لمتابعة أرصدة الأدوية بالمخازن، واتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

وأضاف «مجاهد»: «من يخالف قرارات وزارة الصحة في هذا الشأن من الصيادلة ، سيتم تحويله للنيابة العامة مباشرة»، معتبراً رضوخ الوزارة لمطالب الصيادلة بتوحيد السعر يعني توصيل رسالة مفادها «خزنوا الأدوية وطز في المريض»، وهذا لن يحدث أبداً.