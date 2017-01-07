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صورة.. شهيد بني سويف في العمليات الإرهابية بسيناء يتيم الأب والأم منذ 15 عاماً ‎

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صورة.. شهيد بني سويف في العمليات الإرهابية بسيناء يتيم الأب والأم منذ 15 عاماً ‎ صورة.. شهيد بني سويف في العمليات الإرهابية بسيناء يتيم الأب والأم منذ 15 عاماً ‎

الشهيد مُجند قوات مُسلحه ” محمود جودة”

مراسل «ONA»

شيع منذ قليل الألاف من أهالي منطقة صلاح سالم بمدينة بني سويف جثمان الشهيد مُجند قوات مُسلحه ” محمود جودة” 22 عاما، إبن منطقة صلاح سالم بمدينة بنى سويف، والذى استشهد مساء أمس فى حادث إرهابي بشمال سيناء بعد تلقيه ثلاث رصاصات فى اشتباكات مع إرهابيين.

وكان الشهيد قد تعامل مع عناصر إرهابية وأوقع ثلاثة منهم، حسبما ذكر قائد كتيبته “23 رادار”لأحد زملائه ولكن تلقى ثلاث رصاصات أودت بحياتة.

جدير بالذكر أن الشهيد محمود جودة، يتيم الأب والأم منذ 15عاما وله شقيق أكبر يُدعى أحمد وشقيقتين أصغر منه، وحظى محمود طيلة حياته بحب الناس وأصدقائه وجيرانه حسبما قال أحد أصدقائه.

وكان ينتظر الشهيد خروجه من تأدية خدمته العسكرية فى يونيو القادم لمساعدة شقيقه فى في الأنفاق علي شقيقتيه الصغيرتين حتى إتمام تعليمهم.

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