رئيس حزب الوفد يناقش مشروع قانون الخبرة القضائية مع مجموعة من المتخصصين

انتهى منذ قليل لقاء الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، مع لجنة الخبراء المختصة بمتابعة قانون هيئة الخبرة القضائية لمناقشة آخر تطورات القانون التى قدمته الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى مجلس النواب.

وقال البدوى وفقا لبيان صادر اليوم السبت، إن الوفد يتمسك بالقانون تنفيذًا لنص المادة 199 من الدستور، والذى حارب الحزب عليها حتى استطاع أن يقرها بالدستور أثناء اجتماعات اللجنة التأسيسية للدستور.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الحزب كما كان داعمًا للخبراء فى تأسيسية الدستور سيظل داعمًا لتنفيذ نص الدستور وخروج القانون إلى النور.

وأوضح “فؤاد” أن القانون ليس مهمشًا، ولكن الأزمات التى تمر بها البلاد تجعل بعض الأمور تطرح بشكل سريع ووقتى مما يؤخر نظر عدد من القوانين المعروضة حاليًا.

وأكد “فؤاد” أن القاضى المستقل يجب أن يعتمد فى حكمه على تقرير خبير مستقل حتى يكونوا أمام حكم قضائى مستقل.

وأهاب “الوفد” بالمشرع المصرى أن ينظر بعين الاعتبار إلى إصدار قانون هيئة الخبرة كهيئة قضائية مستقلة باعتباره من القوانين المكملة للدستور المصرى لضمان تحقيق العدالة الناجزة التى يدعو لها الدستور ورئيس الجمهورية.