رئيس جامعة بني سويف يزور الكنائس والأديرة لتهنئة الاقباط بعيد الميلاد المجيد‎

مراسل «ONA»

توجه الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، اليوم، السبت، لتهنئة الأقباط بعدداً من الكنائس والأديرة بمراكز المحافظة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته عدداً من القيادات والعمداء، بدأت الزيارة بالمرور على مطرانية بني سويف حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف بحضور جمع غفير من الآباء والكهنة الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تدل على عمق مشاعر المحبة والأخوة بين عنصري الأمة من المسلمين والأقباط من أبناء المحافظة.

وعقب ذلك توجه رئيس الجامعة، إلى دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر حيث كان في استقباله نيافة القمص فام الأنطوني وكيل الدير بحضور لفيف من قيادات الدير وجمع من الأخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مركز ناصر حيث حرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط، مؤكدًا على وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد.

كما توجه رئيس الجامعة إلى دير الأنبا بولا مركز ناصر لتقديم التهنئة إلى نيافة القمص باسيليوس وكيل الدير بعيد الميلاد المجيد، حيث تجمع العديد من الأخوة الأقباط وشاركهم رئيس الجامعة فرحتهم بالعيد الجديد، مؤكدًا على وحدة الشعب مسلمين وأقباط معبرًا عن سعادته لمشاركته الفرحة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا كمصريين.

وأختتم رئيس جامعة بني سويف جولته بزيارة مطرانية ببا وكان في استقباله الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا وعدد من كهنة المطرانية، وقدم خلالها التهنئة لقيادات الكنيسة بالمحافظة.