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بالصور.. محافظ بني سويف يقوم بزيارة عدداً من الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط‎

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بالصور.. محافظ بني سويف يقوم بزيارة عدداً من الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط‎ بالصور.. محافظ بني سويف يقوم بزيارة عدداً من الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط‎

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف في صورة تذكارية الأخوة المسيحيين خلال تهنئتهم بعيد الميلاد المجيد

مراسل «ONA»

اصطحب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد بعدد من الكنائس والأديرة بمراكز بني سويف وناصر وببا حيث كان في مقدمة المرافقين للمحافظ اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، واللواء محمود السيد رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف واللواء يسري خضر السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد واللواء خلف حسين مدير المباحث الجنائية والشيخ خلف سعد وكيل مديرية الأوقاف فضلاً عن العديد القيادات من الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وبعض رجال الدين الإسلامي من قيادات الأوقاف والازهر.

حيث توجه المحافظ ومرافقوه إلى دير الأنبا بولا بمركز ناصر حيث كان في استقبالهم نيافة القمص باسليوس وقيادات الدير وجمع من الأخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مركز ناصر حيث هنأ المحافظ الحاضرين بهذه المناسبة.

وعقب ذلك توجه المحافظ إلى دير الأنبا انطونيوس بناصر حيث كان في استقباله نيافة القمص فام الأنطوني ولفيف من قيادات الدير والعديد من أبناء مركز ومدينة ناصر حيث شاركهم المحافظ فرحتهم بالعيد.

واختتم المحافظ جولته بزيارة مطرانية ببا حيث كان في استقباله الأنبا اسطفانوس مطران ببا وتوابعها، والذي أعرب عن تقديره لزيارة المحافظ وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية.

شارك المحافظ في تقديم التهنئة أعضاء مجلس النواب ” هشام مجدي ، نهي الحميلي، بدوي النويشي ، على أبو دولة ، ميرفت ميشيل ” والمحاسب خالد عويس رئيس مدينة ناصر والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة ببا والأستاذ أحمد دسوقي رئيس مدينة بني سويف والعديد من قيادات المحافظة التنفيذية ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر.

جدير بالذكر أن المحافظ قد قام في وقت سابق من اليوم بزيارة مطرانية بني سويف والكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية بمدينة بني سويف لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة الغالية على قلوب المصريين جميعا في حضور القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والنواب وقيادات الأزهر والأوقاف.\

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