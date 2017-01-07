بالأسماء.. مصرع أب وطفلتيه وإصابة زوجته ونجله في حادث سير ببني سويف ‎

مراسل «ONA»

لقي منذ قليل شخص مصرعه وطفلتيه، وأصيبت زوجتة ونجلة في حادث انقلاب سيارتهم الملاكي عند الكيلو 85 بطريق الزعفرانة بني سويف الصحراوي .

واستقبل مستشفى بني سويف العام خالد محمد عبدالمعبود 46 عام و طفلتية مريم 9 سنوات ودعاء 5 سنوات جثث هامدة وأصيبت زوجته إيمان محمد أحمد يوسف 35 عاماً بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونجله محمد سنتان ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى .

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن الأب وزوجته وأولاده الثلاثة كانوا يستقلون السيارة رقم 7314 وع ج ملاكي وانقلبت بهم عند الكيلو 85 بطريق الزعفرانة بني سويف الصحراوي الجديد.