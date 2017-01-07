أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالأسماء.. مصرع أب وطفلتيه وإصابة زوجته ونجله في حادث سير ببني سويف ‎

Google+ Print
بالأسماء.. مصرع أب وطفلتيه وإصابة زوجته ونجله في حادث سير ببني سويف ‎ بالأسماء.. مصرع أب وطفلتيه وإصابة زوجته ونجله في حادث سير ببني سويف ‎

أرشيفية

مراسل «ONA»

لقي منذ قليل شخص مصرعه وطفلتيه، وأصيبت زوجتة ونجلة في حادث انقلاب سيارتهم الملاكي عند الكيلو 85 بطريق الزعفرانة بني سويف الصحراوي .

واستقبل مستشفى بني سويف العام خالد محمد عبدالمعبود 46 عام و طفلتية مريم 9 سنوات ودعاء 5 سنوات جثث هامدة وأصيبت زوجته إيمان محمد أحمد يوسف 35 عاماً بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونجله محمد سنتان ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى .

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن الأب وزوجته وأولاده الثلاثة كانوا يستقلون السيارة رقم 7314 وع ج ملاكي وانقلبت بهم عند الكيلو 85 بطريق الزعفرانة بني سويف الصحراوي الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا