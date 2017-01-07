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وزير الرياضة يحضر نهائى البطولة العربية للسلة باستاد القاهرة غدا

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وزير الرياضة يحضر نهائى البطولة العربية للسلة باستاد القاهرة غدا وزير الرياضة يحضر نهائى البطولة العربية للسلة باستاد القاهرة غدا

>رامى ناجى وأسماء عمر

 

يشهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مساء غدٍ الأحد، نهائى البطولة العربية الـ22 للمنتخبات لكرة السلة والتى تحتضنها الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولى.

 

وكانت البطولة قد انطلقت يوم 30 ديسمبر الماضى بمشاركة منتخبات والمغرب والجزائر والإمارات والسعودية والبحرين.

 

ومن المقرر أن يلتقى اليوم المصرى بقيادة الإسبانى أنطونيو أورينجا، مع نظيره البحرينى فى الدور قبل النهائى للبطولة، فيما يلتقى منتخب مع المغرب فى إطار نفس الجولة.

 

وكان منتخب مصر لكرة السلة قد فاز فى جميع مبارياته التى خاضها أمام البحرين والإمارات والجزائر والسعودية، ولم يخسر سوى من منتخب المغرب فقط.

 


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مصر 365

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