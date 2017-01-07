‏مصرع خمسة أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

لقى خمسة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم اليوم، السبت، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل كبير “تريلا”، على طريق أسيوط الجديدة وجارى استخراج الجثث من السيارة.
تلقى اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين أحداهما ملاكى، والأخرى نقل كبير “تريلا” على طريق أسيوط الجديدة، عند مفارق “أسيوط الجديدة -البحر الأحمر”، نتج عنه مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، “أب وأم وأبنائه الثلاثة”، وجارى تحديد هوية الجثث، ومكان إقامتهم ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.