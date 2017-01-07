‏مصرع خمسة أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

‏لقى خمسة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم اليوم، السبت، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل كبير “تريلا”، على طريق أسيوط الجديدة وجارى استخراج الجثث من السيارة.

‏‏تلقى اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بمديرية ‏أمن أسيوط يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين أحداهما ملاكى، والأخرى نقل كبير “تريلا” على طريق أسيوط الجديدة، عند مفارق “أسيوط الجديدة -البحر الأحمر”، نتج عنه مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، “أب وأم وأبنائه الثلاثة”، وجارى تحديد هوية الجثث، ومكان إقامتهم ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.