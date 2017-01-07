أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

‏مصرع خمسة أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

Google+ Print
‏مصرع خمسة أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط ‏مصرع خمسة أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

‏لقى خمسة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم اليوم، السبت، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل كبير “تريلا”، على طريق أسيوط الجديدة وجارى استخراج الجثث من السيارة.

‏‏تلقى اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بمديرية ‏أمن أسيوط يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين أحداهما ملاكى، والأخرى نقل كبير “تريلا” على طريق أسيوط الجديدة، عند مفارق “أسيوط الجديدة -البحر الأحمر”، نتج عنه مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، “أب وأم وأبنائه الثلاثة”، وجارى تحديد هوية الجثث، ومكان إقامتهم ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا