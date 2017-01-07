«المالية» ترسل اتفاقية قرض صندوق للبرلمان الأسبوع الجارى

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه التقى بوزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، الأربعاء الماضى، واتفقا سويا على إرسال اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى الأسبوع الجارى للبرلمان، وفق الإطار القانونى لمراجعتها.

وأضاف “عيسى” فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أنه أبلغ وزير المالية بأن الاتفاقية يتم ارسالها لمكتب رئيس المجلس، والذى بدوره يقوم بإحالتها للجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمراجعتها من النواحى الدستورية.

وأوضح أنه بمجرد انتهاء لجنة الشئون الدستورية بمراجعتها، تقوم بإحالتها للجنة الموضوع وهى لجنة الخطة والموازنة، ومعها اللجنة الإقتصادية لمراجعة البنود الخاصة بالقرض من كافة التفاصيل، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة القرض بكافة تفاصيله وإعلانه للرأى العام المصرى.

وأكد أنه لا صحة لما تردد عن تقدم اللجنة وأعضائها بمذكرة لرئيس المجلس د. على عبد العال، بشأن رفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من أجل إقالة محافظ البنك المركزى، بعد قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

وشدد على أن البرلمان يقدر الظروف التى تمر بها البلاد، والأوضاع الاقتصادية السيئة، ومن ثم يحاول العمل بجانب الحكومة لمساعدتها من أجل تحسين الأوضاع، ومحاولة الخروج من النفق المظلم، مؤكدًا أن مصر فى حاجة لتكاتف جميع مؤسسات الدولة وليس الصراع.