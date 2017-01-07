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الداخلية: القبض على متهم بقتل أمين شرطة فى البحيرة

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الداخلية: القبض على متهم بقتل أمين شرطة فى البحيرة الداخلية: القبض على متهم بقتل أمين شرطة فى البحيرة

حبس مواطن – تعبيرية

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه كان قد تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من المواطن “شريف.ج.م” باكتشاف كسر باب حظيرة المواشى الملحقة بمسكنه وسرقة “رأس ماشية”، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص تم تحديدهم وضبط 7 منهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع “كرم.ع.أ.ا” هارب.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم وقائع أخرى مماثلة وقيامهم بتصريف المسروقات لدى “عبد الفتاح.أ.ك” تاجر مواشى سبق اتهامه فى 8 قضايا “مخدرات، سرقة ماشية” وباستهداف المذكور تم ضبطه وبحوزته 33 رأس ماشية.

وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط المتهم الهارب “كرم” من خلال جمع المعلومات ورصد تحركاته تم إعداد كمين لضبطه أثناء قيادته سيارة نقل، وأثناء استيقافه قام بالفرار بالسيارة اصطدم بكلٍ من النقيب محمد عبد الحميد وأمين الشرطة جميل أحمد جميل ما أدى إلى استشهاد أمين الشرطة.

ومن خلال تكثيف الجهود نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد أماكن تردد المتهم بنطاق مديريتى أمن القاهرة والمنوفية، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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