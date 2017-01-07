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بالصور.. تموين مطروح يضبط 2125 زجاجة زيت مهربة من الخارج

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بالصور.. تموين مطروح يضبط 2125 زجاجة زيت مهربة من الخارج بالصور.. تموين مطروح يضبط 2125 زجاجة زيت مهربة من الخارج

>مطروح – حسن مشالى

أعلن المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام تموين مطروح، عن تمكن مفتشى المديرية بالتعاون مع قسم مباحث ، من ضبط 2125 زجاجة زيت مهربة من الخارج وغير خالصة الرسوم الجمركية.

وأضاف أبو اليزيد أنه تم ضبط سيارة محملة بكمية من الزيت  المستورد عبارة عن 160 كرتونة بإجمالى 2125 عبوة سعة واحد لتر، مهربة  من الخارج وغير مصحوبة بمستندات دالة على مصدرها أو إفراج جمركي خاص بها.

تم تحرير المحضر  اللازم وإحالة المتهم للنيابة العامة بمطروح للتحقيق، وتم التحفظ على المضبوطات بأحد فروع الجملة لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.

 

 

 

التحفظ على كمية زيت الطعام المضبوطة باحد فروع الجملة التابعة لمديرية التموين

 


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