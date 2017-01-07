تعرفي على شخصية مولودك من وضعية نومه

رغم أن ظاهرة موت الطفل المفاجيء تكثر بسبب نوم الأطفال على البطن منذ ولادتهم، إلا أن الطفل حين يكبر قليلاً يتخذ أوضاعاً جديدة في النوم لا تستطيع الأم التحكم بها، وتشير الدراسات الطبية أن هناك بعض وضعيات النوم الوراثية حيث قد تفاجأ الأم أن جميع أطفالها يحبون النوم على بطونهم مثل آباءهم، كما أن هناك أطفالاً يتخذون الوضع الجنيني أثناء النوم مثل أمهاتهم أو حتى عماتهم.

ومهما كانت وضعية نوم طفلك وأسبابها، فيمكنك التعرف على بعض ملامح شخصية طفلك من وضعية نومه حسبما أشارت الأخصائية النفسية سيلفيا خوري كالتالي :

• الطفل الذي ينام على بطنه ويميل رأسه على جانب الوسادة ويرفع يديه للأعلى على شكل حلقة فوق رأسه فهذا شخصية اجتماعية محبوبة مستقبلاً، ولكنه لا يخلو من العصبية ولكن طيبة قلبه دافقة.

• طفلك ينام على شكل خط مستقيم مثل المسطرة: فهو سيكون رجلاً اجتماعياً فعلاً ومحبوباً ومن السهل أن يتعامل معه من حوله، لأنه شخصية واضحة وصريحة.

• طفلك يتخذ الوضع الجنيني أثناء النوم: ويقال عن هذا الشخص بأنه حساس لدرجة لا توصف، كما أنه متقلب وسريع الغضب، ولكن التكيف مع الآخرين يأتي بعد مراحل وقد يتعبك كأم في البداية.

• وضعية الجندي أو الوضعية العسكرية: وقد يوصف صاحبها بأنه شخص هاديء ومنظم ودقيق حيث ينام على ظهره ويفرد ذراعيه إلى جواره.

• وضعية النوم على الظهر وثني الذراعين على الصدر " المومياء" وهذا الطفل سيكون حكيماً وقيادياً، ولكنه ينخدع من الآخرين بسهولة لطيبة قلبه.

• وضعية النوم على الظهر ورفع الذراعين لأعلى الرأس: وطفلك حين ينام بهذه الطريقة فهو سيكون شخصاً متعاوناً يمد يد المساعدة للآخرين، لا يفكر بنفسه على قدر تفكيره بمن حوله، سيكون مقرباً منك عزيزتي الأم وذراعك الأيمن.