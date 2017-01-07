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غدًا.. محاكمة رجل أعمال في الشذوذ

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غدًا.. محاكمة رجل أعمال في الشذوذ غدًا.. محاكمة رجل أعمال في الشذوذ

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، محاكمة رجل الأعمال “خالد خطاب، طليق الفنانة حنان ترك، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي مع خادمه “محمد م”، وتعاطيهم و حيازتهم للمخدرات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إدارة وتهيئة مكان التعاطي جوهرين مخدرين “الحشيش” و”الميثامفيتامين” مقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطي المتهم الأول وآخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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