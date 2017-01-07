عسكري سوري: «جبهة النصرة» المستفيد من تفجير «اعزاز»

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد على مقصود، إن تنظيم “جبهة النصرة” ، أو كما يعرف الآن بـ”جبهة فتح الشام”، هي المسئولة والمستفيدة من التفجير الذي وقع اليوم في منطقة اعزاز، وأسفر عن مقتل 60 جراء انفجار سيارة مفخخة.

> وأضاف مقصود خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن “جبهة النصرة” لم تحصل على دعوة للمشاركة في محادثات الآستانة مع سائر الفصائل المعارضة، مؤكدا أن هناك عمليا اقتتال بين الفصائل في مدينة إدلب مع التنظيمات التي أدارت ظهرها لـ”النصرة” وقررت المشاركة في “الآستانة”، لافتا أن هناك عمليات تصفية وإغتيالات وشن غارات على بعض المناطق وقتل أطفال ونساء وتتم المتاجرة بأعضاءهم.

> وأوضح مقصود أن مدينة “إعزاز” لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لتنظيم “داعش” الإرهابي ولتركيا أيضا، لافتا أنها كانت تشكل تشكل القاعدة الاستراتيجية لتركيا إذ كانت تؤمن من خلالها نشر المجموعات المسلحة في الشمال السوري، مضيفا أن “داعش” كان يستثمر في تلك المنطقة من خلال تهريب الأثار والنفط لتركيا.