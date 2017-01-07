حزب "طلائع الحريات" الجزائرى يقرر مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة

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قرر حزب "طلائع الحريات" الجزائرى، اليوم السبت، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها فى أبريل المقبل.



> وخلال اجتماع الدورة العادية الثالثة للحزب، الذى عقد اليوم، قرر غالبية الأعضاء عدم مشاركة "طلائع الحريات" فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.



> وقال رئيس الحزب على بن فليس- فى كلمته أمام للجنة المركزية للحزب - إن الحزب لا يتحرك فى الفراغ ولا انطلاقا من العدم؛ فكل نشاط من نشاطاته، وكل موقف من مواقفه، وكل قرار من قراراته ينطلق من تفكير معمق وناضج ومن دراسة وافية وواقعية؛ قبل اتخاذه وإعلانه.



> وأضاف:"إننا لا نلقى بالأفكار فى الهواء لمجرد التمتع بمتابعتها والتكهن بما سيتمخض عنها، إن أفكارنا ونقدنا واقتراحاتنا هى محل عناية كبيرة وجدية أكبر من هذا، إن النقد لا يصدر عنا أبدا دون دليل وبيان، وأفكارنا لا نعبر عنها بدون وقائع تثبتها ومعطيات تؤكدها".

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وتابع قائلا :"فى توجهه وتحديد أهدافه، لا يسأل حزبكم أبدا وإطلاقا أين هى مصالحه الخاصة ولا ما هى المنافع الضيقة التى يمكن أن يجنيها لوحده؛ بل يسأل حزبكم باستمرار أين هى المصلحة العامة، و أين هى مصلحة المجموعة الوطنية وأين هى مصلحة الجزائر قبل كل شيء وفوق كل شيء".